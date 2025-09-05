Дубль Месси. День разгромов. Результаты матчей отборочного турнира чемпионата мира

Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

За тур до финиша определились все команды, вышедшие в финальную часть чемпионата мира (первые 6 мест): Аргентина, Бразилия, Колумбия, Уругвай, Эквадор, Парагвай.

В последнем туре за 7-е место (право сыграть в стыковых матчах) будут вести сборные Венесуэлв и Боливии.

Аргентина - Венесуэла 3:0

К матчу было привлечено большое внимание. Возможно, это последний домашний матч Лионеля Месси в составе сборной. Он забил два гола.

Еще один гол забил Лаутаро Мартинес.

Колумбия - Боливия 3:0

Колумбийцы обеспечили выход в финальную часть чемпионата мира.

Парагвай - Эквадор 0:0

Ничья устроила обе команды, которые вышли в финальную часть чемпионата мира.

Уругвай - Перу 3:0

Бразилия - Чили 3:0