Словаки победили сборную Германии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 05 сентября 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 07:02
Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу.
Болгария - Испания 0:3
Болгары за весь матч нанесли один удар в створ ворот.
Лихтенштейн - Бельгия 0:6
Люксембург - Северная Ирландия 1:3
Нидерланды - Польша 1:1
Хозяева мощно начали матч и создали в первые полчаса несколько опасных моментов. После удара Рейндерса мяч попал в штангу.
На 28-й минуте после подачи углового Дюмфрис головой отправил мяч в сетку 1:0.
На 80-й минуте Мэтти Кэш (Астон Вилла) нанес сильный удар с линии штрафной 1:1.
Словакия - Германия 2:0
Голы забили Давид Ганцко и Давид Стрелец.
