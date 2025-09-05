Словаки победили сборную Германии. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

Болгария - Испания 0:3

Болгары за весь матч нанесли один удар в створ ворот.

Лихтенштейн - Бельгия 0:6

Люксембург - Северная Ирландия 1:3

Нидерланды - Польша 1:1

Хозяева мощно начали матч и создали в первые полчаса несколько опасных моментов. После удара Рейндерса мяч попал в штангу.

На 28-й минуте после подачи углового Дюмфрис головой отправил мяч в сетку 1:0.

На 80-й минуте Мэтти Кэш (Астон Вилла) нанес сильный удар с линии штрафной 1:1.

Словакия - Германия 2:0

Голы забили Давид Ганцко и Давид Стрелец.