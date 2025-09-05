x
Спорт

Лионель Месси повторил рекорд Южной Америки

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 05 сентября 2025 г., 11:08 | последнее обновление: 05 сентября 2025 г., 11:08
Лионель Месси повторил рекорд Южной Америки
AP Photo/Gustavo Garello

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу аргентинцы разгромили сборную Венесуэлы 3:0.

Этот матч стал 72-й игрой Лионеля Месси в отборочных турнирах чемпионатов мира.

Он повторил рекорд защитника сборной Эквадора Ивана Уртадо.

Этот матч возможно был последней игрой Лионеля Месси за сборную в Аргентине. Он забил в ворота венесуэльцев два гола.

