05 декабря 2025
Спорт

Умерла легенда итальянского баскетбола Мабель Бокки

Баскетбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 05 декабря 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 09:51
Умерла легенда итальянского баскетбола Мабель Бокки
AP Photo/John Mersits, File

4 декабря на 73-м году жизни умерла итальянская баскетболистка Мабель Бокки, сообщают итальянские СМИ.

Она была одной из самых известных баскетболисток в истории итальянского баскетбола.

Центровая выступала за команды "Милан", "ФИАТ" (Турин), "Авеллино".

В составе сборной Италии она - бронзовый призер чемпионата Европы 1974 года.

Мабель Бокки - член Зала славы ФИБА, член Зала славы итальянского баскетбола.

