Умерла легенда итальянского баскетбола Мабель Бокки
время публикации: 05 декабря 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 09:51
4 декабря на 73-м году жизни умерла итальянская баскетболистка Мабель Бокки, сообщают итальянские СМИ.
Она была одной из самых известных баскетболисток в истории итальянского баскетбола.
Центровая выступала за команды "Милан", "ФИАТ" (Турин), "Авеллино".
В составе сборной Италии она - бронзовый призер чемпионата Европы 1974 года.
Мабель Бокки - член Зала славы ФИБА, член Зала славы итальянского баскетбола.
