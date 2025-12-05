x
05 декабря 2025
|
последняя новость: 10:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 декабря 2025
|
05 декабря 2025
|
последняя новость: 10:07
05 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. Израильтяне набрали 29 очков. "Бруклин" проиграл

Баскетбол
НБА
время публикации: 05 декабря 2025 г., 09:25 | последнее обновление: 05 декабря 2025 г., 09:25
НБА. Израильтяне набрали 29 очков. "Бруклин" проиграл
AP Photo/Yuki Iwamura

В матче регулярного чемпионата НБА "Бруклин Нетс" проиграл "Юте Джаз" 110:123.

"Бруклин" провалил финальную четверть 20:42. За 6 с половиной минут до конца матча была ничья 98:98.

Отличный матч провели лидеры "Юты" Лаури Марканен (30) и Кейонте Джордж (29).

Израильские баскетболисты "Бруклина": Данни Вульф (17 + 9 подборов) и Бен Сараф (12 + 2 подбора + 2 передачи).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2025

"Реал" победил в Турции. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2025

Матч Евролиги перенесен из-за шторма в Афинах
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2025

Еврокубок. "Апоэль" разгромил итальянцев
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 декабря 2025

Евролига. "Апоэль" победил французов