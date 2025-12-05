НБА. Израильтяне набрали 29 очков. "Бруклин" проиграл
В матче регулярного чемпионата НБА "Бруклин Нетс" проиграл "Юте Джаз" 110:123.
"Бруклин" провалил финальную четверть 20:42. За 6 с половиной минут до конца матча была ничья 98:98.
Отличный матч провели лидеры "Юты" Лаури Марканен (30) и Кейонте Джордж (29).
Израильские баскетболисты "Бруклина": Данни Вульф (17 + 9 подборов) и Бен Сараф (12 + 2 подбора + 2 передачи).
