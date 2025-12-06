Баскетбол. "Барселона" победила в Белграде. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 06 декабря 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 09:04
Завершился четырнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует тель-авивский "Апоэль" (10 побед).
"Маккаби" на предпоследнем месте (4 победы).
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Барселона (Испания) 79:89
Форвард каталонцев Уилл Клайберн набрал 22 очка и сделал 5 подборов.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Валенсия (Испания) 79:89
Вторую половину матча испанцы выиграли 51:35.
Баскония (Витория, Испания) - Милан (Италия) 88:78
Отличный матч провели лидеры хозяев Тимоти Луваву-Кабарро (21 + 5 подборов) и Маттео Спаньоло (18 + 4 передачи).
Виртус (Болонья, Италия) - Дубай (ОАЭ) 79:78
