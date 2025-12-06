x
06 декабря 2025
|
последняя новость: 10:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 декабря 2025
|
06 декабря 2025
|
последняя новость: 10:03
06 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Баскетбол. "Барселона" победила в Белграде. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 06 декабря 2025 г., 09:04 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 09:04
Баскетбол. "Барселона" победила в Белграде. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Sue Ogrocki

Завершился четырнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Лидирует тель-авивский "Апоэль" (10 побед).

"Маккаби" на предпоследнем месте (4 победы).

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Барселона (Испания) 79:89

Форвард каталонцев Уилл Клайберн набрал 22 очка и сделал 5 подборов.

Панатинаикос (Афины, Греция) - Валенсия (Испания) 79:89

Вторую половину матча испанцы выиграли 51:35.

Баскония (Витория, Испания) - Милан (Италия) 88:78

Отличный матч провели лидеры хозяев Тимоти Луваву-Кабарро (21 + 5 подборов) и Маттео Спаньоло (18 + 4 передачи).

Виртус (Болонья, Италия) - Дубай (ОАЭ) 79:78

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 декабря 2025

НБА. Дени Авдия набрал 35 очков. "Портленд" проиграл
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2025

Прервалась легендарная серия Леброна Джеймса. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2025

Умерла легенда итальянского баскетбола Мабель Бокки
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 декабря 2025

НБА. Израильтяне набрали 29 очков. "Бруклин" проиграл