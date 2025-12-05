Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Юнайтед" упустил победу

В матче четырнадцатого тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" не смог обыграть "Вест Хэм" 1:1.

Хозяева владели значительным преимуществом, но слишком рано стали играть на удержание счета.

Бруну Фернандеш старался снять "проклятие "Вест Хэма"", но так и не сумел. Статистические сервисы приводят интересный факт. С момента перехода в "Манчестер Юнайтед" Бруну Фенандеш нанес 40 ударов по воротам "молотобойцев" (в том числе 6 - в этом матче), но не забил ни одного гола.

В первые полчаса матча он упустил два голевых момента.

На 58-й минуте Каземиро попытался пробить. Вышла передача в центр штрафной. Диогу Далот открыл счет 1:0.

На 83-й минуте после подачи углового Сунгуту Магасса (29 августа приобретен у "Монако" за 17 миллионов евро) сравнял счет. интересно, что встречались две команды, пропустившие за последние два сезона больше всех голов после угловых. "Вест Хэм" 17, "Манчестер Юнайтед" - 15.