Мощный старт "Нью-Йорка". Резльтаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Лос-Анджелес Лейкерс" 126:105.
Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Лейкерс 126:105
Лидер "Бостона" Джайлен Браун набрал 30 очков, сделал 8 подборов и 8 передач.
Гости играли без Леброна Джеймса и Луки Дончича.
Орландо Мэджик - Майами Хит 106:105
Эти команды скоро встретятся в четвертьфинале Кубка НБА.
Лидер "Мэджик" Франц Вагнер набрал 32 очка.
Паоло Банкеро (Орландо), пропустивший 10 игр из-за травмы, набрал 9 очков и сделал 6 подборов.
Атланта Хоукс - Денвер Наггетс 133:134
Первую половину матча "Атланта" выиграла 73:54.
Лидер "Денвера" Никола Йокич набрал 40 очков, сделал 9 подборов и 8 передач.
Кливленд Кавальерз - Сан-Антонио Сперз 130:117
Первую половину матча хозяева проиграли 64:72.
Решающей стала серия 23:4 а третьей четверти.
Нью-Йорк Никс - Юта Джаз 146:112
Первую четверть хозяева выиграли 41:13. Стартовый натиск был неотразим 23:0.
Торонто Рэпторз - Шарлотт Хорнетс 86:111