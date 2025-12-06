x
Спорт

Мощный старт "Нью-Йорка". Резльтаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 06 декабря 2025 г., 10:56 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 11:03
Мощный старт "Нью-Йорка". Резльтаты матчей НБА
AP Photo/Heather Khalifa

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Бостон" разгромил "Лос-Анджелес Лейкерс" 126:105.

Бостон Селтикс - Лос-Анджелес Лейкерс 126:105

Лидер "Бостона" Джайлен Браун набрал 30 очков, сделал 8 подборов и 8 передач.

Гости играли без Леброна Джеймса и Луки Дончича.

Орландо Мэджик - Майами Хит 106:105

Эти команды скоро встретятся в четвертьфинале Кубка НБА.

Лидер "Мэджик" Франц Вагнер набрал 32 очка.

Паоло Банкеро (Орландо), пропустивший 10 игр из-за травмы, набрал 9 очков и сделал 6 подборов.

Атланта Хоукс - Денвер Наггетс 133:134

Первую половину матча "Атланта" выиграла 73:54.

Лидер "Денвера" Никола Йокич набрал 40 очков, сделал 9 подборов и 8 передач.

Кливленд Кавальерз - Сан-Антонио Сперз 130:117

Первую половину матча хозяева проиграли 64:72.

Решающей стала серия 23:4 а третьей четверти.

Нью-Йорк Никс - Юта Джаз 146:112

Первую четверть хозяева выиграли 41:13. Стартовый натиск был неотразим 23:0.

Торонто Рэпторз - Шарлотт Хорнетс 86:111

