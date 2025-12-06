Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" повторила рекорд 40-летней давности
время публикации: 06 декабря 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 06 декабря 2025 г., 12:20
В стартовом матче тринадцатого тура чемпионата Германии "Боруссия" (Менхенгладбах) в гостях одолела "Майнц" 1:0.
"Боруссия" "в сухую" выиграла три выездных матча подряд, повторив клубный рекорд, установленный в 1985 году под руководством легендарного Юпа Хейнкеса.
"Майнц" дважды забил в свои ворота. Первый автогол был отменен из-за игры рукой.
На 58-й минуте Данни да Коста отправил мяч в свои ворота.
