Футбол. Чемпионат Германии. "Боруссия" повторила рекорд 40-летней давности

В стартовом матче тринадцатого тура чемпионата Германии "Боруссия" (Менхенгладбах) в гостях одолела "Майнц" 1:0.

"Боруссия" "в сухую" выиграла три выездных матча подряд, повторив клубный рекорд, установленный в 1985 году под руководством легендарного Юпа Хейнкеса.

"Майнц" дважды забил в свои ворота. Первый автогол был отменен из-за игры рукой.

На 58-й минуте Данни да Коста отправил мяч в свои ворота.