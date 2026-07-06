Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей
время публикации: 06 июля 2026 г., 06:25 | последнее обновление: 06 июля 2026 г., 06:25
Сегодня (и в ночь на 8 июля) состоятся два матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
Время начала матчей израильское.
Португалия - Испания (Арлингтон, 22:00)
США - Бельгия (Сиэтл, 03:00).
После отмены наказания Фоларину Балогуну матч приобрел скандальный характер.
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