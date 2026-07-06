Чемпионат мира по футболу. Расписание сегодняшних матчей

Сегодня (и в ночь на 8 июля) состоятся два матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Время начала матчей израильское.

Португалия - Испания (Арлингтон, 22:00)

США - Бельгия (Сиэтл, 03:00).

После отмены наказания Фоларину Балогуну матч приобрел скандальный характер.