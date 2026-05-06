x
06 мая 2026
|
последняя новость: 08:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 мая 2026
|
06 мая 2026
|
последняя новость: 08:56
06 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Волейбол. Израильтянка стала чемпионкой Франции

Спорт/важное
Волейбол
время публикации: 06 мая 2026 г., 08:28 | последнее обновление: 06 мая 2026 г., 08:28
Волейбол. Израильтянка стала чемпионкой Франции
AP Photo/James Elsby

Победителем женского чемпионата Франции по волейболу третий раз стал "Мюлуз Эльзас".

В финальной серии команда победила "Леваллуа Пари Сен-Клу" 3:2, 3:1.

В этом сезоне "Мюлуз Эльзас" стал также обладателем Кубка Франции.

За команду на позиции доигровщика выступает израильтянка Валерия Гаманович.

Ранее она играла за "Нанси", "Маккаби" (Раанана), "Апоэль" (Кфар-Саба).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 ноября 2025

Волейбол. "Маккаби" (Тель-Авив) вышел в следующий этап Кубка вызова
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Чемпионат Европы по волейболу. Соперники сборной Израиля
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

Сборная Италии во второй раз подряд стала чемпионом мира по волейболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 сентября 2025

Чемпионат мира по волейболу. В финале сыграют сборные Болгарии и Италии