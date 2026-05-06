Волейбол. Израильтянка стала чемпионкой Франции

Победителем женского чемпионата Франции по волейболу третий раз стал "Мюлуз Эльзас".

В финальной серии команда победила "Леваллуа Пари Сен-Клу" 3:2, 3:1.

В этом сезоне "Мюлуз Эльзас" стал также обладателем Кубка Франции.

За команду на позиции доигровщика выступает израильтянка Валерия Гаманович.

Ранее она играла за "Нанси", "Маккаби" (Раанана), "Апоэль" (Кфар-Саба).