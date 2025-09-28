Чемпионат мира по волейболу. В финале сыграют сборные Болгарии и Италии
время публикации: 28 сентября 2025 г., 09:53 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 09:53
В финале чемпионата мира по волейболу, который проходит на Филиппинах, встретятся сборные Болгарии и Италии.
Итальянцы - действующие чемпионы мира.
Финал состоится сегодня.
В повторении финала прошлого чемпионата итальянцы победили поляков 25:21, 25:22, 25:23.
Болгары вышли в финал чемпионата мира во второй раз (впервые в 1970 году). Сборная Болгарии победила чехов 25:20, 23:25, 25:21, 25:22.
