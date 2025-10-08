Чемпионат Европы по баскетболу. Соперники сборной Израиля

В Бари состоялась жеребьевка группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу 2026 года.

Турнир пройдет с 10 по 27 сентября в Болгарии, Италии, Финляндии и Румынии.

Мужская сборная Израиля в четвертый раз будет участвовать в чемпионате Европы.

Группа А

Италия, Швеция, Словения, Чехия, Греция, Словакия.

Группа В

Болгария, Северная Македония, Польша, Украина, Израиль, Португалия.

Группа С

Финляндия, Эстония, Сербия, Бельгия, Нидерланды, Дания.

Группа

Румыния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария.