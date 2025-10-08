Чемпионат Европы по баскетболу. Соперники сборной Израиля
время публикации: 08 октября 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 11:58
В Бари состоялась жеребьевка группового этапа мужского чемпионата Европы по волейболу 2026 года.
Турнир пройдет с 10 по 27 сентября в Болгарии, Италии, Финляндии и Румынии.
Мужская сборная Израиля в четвертый раз будет участвовать в чемпионате Европы.
Группа А
Италия, Швеция, Словения, Чехия, Греция, Словакия.
Группа В
Болгария, Северная Македония, Польша, Украина, Израиль, Португалия.
Группа С
Финляндия, Эстония, Сербия, Бельгия, Нидерланды, Дания.
Группа
Румыния, Латвия, Франция, Германия, Турция, Швейцария.
