"Црвена Звезда" победила французов. Результаты матчей Лиги Европы

Состоялись матчи четвертого тура общего этапа Лиги Европы. "Црвена Звезда" одолела "Лилль" 1:0.

Базель (Швейцария) - Сияуа (Бухарест, Румыния) 3:1

Два гола забил Джердан Шакири.

Румыны почти весь матч играли в меньшинстве. На 12-й минуте был удален голкипер Стефан Тарновяну. Место в воротах занял Лукаш Зима.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Лилль (Франция) 1:0

Израильский вратарь Омри Глазер остался у сербов в запасе.

На 86-й минуте Марко Арнаутович реализовал пенальти.

Динамо (Загреб, Хорватия) - Сельта (Виго, Испания) 0:3

Два мяча забил Пабло Дюран.

Гол в свои ворота забил 20-летний бывший защитник "Барселоны" Серхи Домингес.

Мальме (Швеция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 0:1

Мидтьюланд (Дания) - Селтик (Глазго, Шотландия) 3:1

Ницца (Франция) - Фрайбург (Германия) 1:3

Зальцбург (Австрия) - Гоу Ахед Иглз (Девентер, Нидерланды) 2:0

Штурм (Грац, Австрия) - Ноттингем Форест (Англия) 0:0

Утрехт (Нидерланды) - Порту (Португалия) 1:1