Умер легендарный футбольный тренер
время публикации: 06 ноября 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 09:48
5 ноября на 89-м году жизни умер легендарный футбольный тренер Эмерик Еней (Имре Енеи), сообщают румынские СМИ.
Он считался одним из лучших румынских футбольных тренеров, наряду с Мирчей Луческу, Ангелом Йорданеску и Штефаном Ковачем.
Опорный полузащитник выступал за "Стяуа" и сборную Румынии. Участник олимпиады 1964 года.
Трехкратный чемпион Румынии, четырехкратный обладатель Кубка Румынии.
Под его руководством "Стяуа" пять раз становился чемпионом Румынии, трижды завоевывал Кубок Румынии и стал обладателем Кубка европейских чемпионов в 1986 году.
Эмерик Еней руководил сборной Румынии на чемпионате мира 1990 года и чемпионате Европы 2000 года.
В 1992-93 годах он тренировал сборную Венгрии.
