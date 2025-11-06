x
Спорт

Умер легендарный футбольный тренер

Футбол
Лига чемпионов
Знаменитые спортсмены
время публикации: 06 ноября 2025 г., 09:48 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 09:48
Умер легендарный футбольный тренер
AP Photo/Arne Dedert

5 ноября на 89-м году жизни умер легендарный футбольный тренер Эмерик Еней (Имре Енеи), сообщают румынские СМИ.

Он считался одним из лучших румынских футбольных тренеров, наряду с Мирчей Луческу, Ангелом Йорданеску и Штефаном Ковачем.

Опорный полузащитник выступал за "Стяуа" и сборную Румынии. Участник олимпиады 1964 года.

Трехкратный чемпион Румынии, четырехкратный обладатель Кубка Румынии.

Под его руководством "Стяуа" пять раз становился чемпионом Румынии, трижды завоевывал Кубок Румынии и стал обладателем Кубка европейских чемпионов в 1986 году.

Эмерик Еней руководил сборной Румынии на чемпионате мира 1990 года и чемпионате Европы 2000 года.

В 1992-93 годах он тренировал сборную Венгрии.

