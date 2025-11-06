x
06 ноября 2025
|
последняя новость: 09:27
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 ноября 2025
|
06 ноября 2025
|
последняя новость: 09:27
06 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига чемпионов. Израильтянин забил. "Интер" победил "Кайрат"

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 06 ноября 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 09:08
Лига чемпионов. Израильтянин забил. "Интер" победил "Кайрат"
AP Photo/Luca Bruno

В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов мланский "Интер" победил "Кайрат" 2:1.

У хозяев большое преимущество (66% владения мячом, 23:7 по ударам, 9:3 по точным ударам, 9:3 по угловым).

На 10-й минуте голкипер "Кайрата" выручил после опасных ударов Димарко и Лаутаро Мартинеса. На 14-й минуте Атарбеков парировал мяч после удара Лаутаро Мартинеса. Эспозито добивал, но с пяти метров пробил мимо.

На 19-й минуте судья назначил пенальти в ворота гостей. После просмотра видеоповтора изменил решение.

На 29-й минуте "Кайрат" создал первый опасный момент. После подачи углового Эдмилсон пробил головой. Зоммер выручил.

На 44-й минуте мяч после удара Сатпаева попал в перекладину.

В ответной атаке хозяева забили. Защитник два жды блокировали удары. С третьей попытки Лаутаро Мартинес забил 1:0.

На 49-й минуте вратарь парировал мяч после удара Эспозито.

На 55-й минуте после подачи углового Офри Арад головой отправил мяч в нижний угол 1:1.

На 67-й минуте Карлос Аугусто метров с 23 пробил в нижний угол 2:1..

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2025

"Барселона" не смогла победить в Бельгии. Результаты матчей Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2025

Сюрпризы "Пафоса" и "Карабаха". Результаты матчей Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 ноября 2025

Тренер умер во время матча чемпионата Сербии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 ноября 2025

Отборочный турнир чемпионата мира по футболу. Соперники израильтянок