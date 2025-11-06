Лига чемпионов. Израильтянин забил. "Интер" победил "Кайрат"

В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов мланский "Интер" победил "Кайрат" 2:1.

У хозяев большое преимущество (66% владения мячом, 23:7 по ударам, 9:3 по точным ударам, 9:3 по угловым).

На 10-й минуте голкипер "Кайрата" выручил после опасных ударов Димарко и Лаутаро Мартинеса. На 14-й минуте Атарбеков парировал мяч после удара Лаутаро Мартинеса. Эспозито добивал, но с пяти метров пробил мимо.

На 19-й минуте судья назначил пенальти в ворота гостей. После просмотра видеоповтора изменил решение.

На 29-й минуте "Кайрат" создал первый опасный момент. После подачи углового Эдмилсон пробил головой. Зоммер выручил.

На 44-й минуте мяч после удара Сатпаева попал в перекладину.

В ответной атаке хозяева забили. Защитник два жды блокировали удары. С третьей попытки Лаутаро Мартинес забил 1:0.

На 49-й минуте вратарь парировал мяч после удара Эспозито.

На 55-й минуте после подачи углового Офри Арад головой отправил мяч в нижний угол 1:1.

На 67-й минуте Карлос Аугусто метров с 23 пробил в нижний угол 2:1..