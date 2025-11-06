Евролига. "Апоэль" победил "Дубай"
время публикации: 06 ноября 2025 г., 22:29 | последнее обновление: 06 ноября 2025 г., 22:29
В матче девятого тура регулярного чемпионата Еавролиги тель-авивский "Апоэль" победил "Дубай" 109:97.
Матч проходил в Дубае.
Первую четверть выиграли хозяева 26:25. После 20 минут 48:47 в пользу "Дубая".
В третьей четвери "Апоэль" перехватил инициативу и ушел в отрыв. После 30 минут 82:67.
Самый результативный игрок матча - защитник "Дубая" Дуэйн Бэкон (36 + 5 подборов).
Лучший в составе "Апоэля" Элайджа Брайант (25 + 7 подборов).
Ссылки по теме