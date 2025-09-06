Теннис на колясках. Гай Ссасон и Нильс Винк - победители Открытого чемпионата США
время публикации: 06 сентября 2025 г., 09:13 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 09:13
Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями Открытого чемпионата США в парном разряде (теннис на колясках).
Израильтянин и голландец в финале победили чилийца Франсиско Каюлефа и аргентинца Гонсало Энрике Ласарте 6:1, 6:1.
Ранее Гай Сасон становился победителем Уимблдона и Открытого чемпината Франции в парном разряде.
В полуфинале одиночного разряда Гай Сасон проиграл Нильсу Винку 3:6, 4:6.
