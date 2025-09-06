x
06 сентября 2025
|
последняя новость: 10:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 сентября 2025
|
06 сентября 2025
|
последняя новость: 10:31
06 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис на колясках. Гай Ссасон и Нильс Винк - победители Открытого чемпионата США

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 06 сентября 2025 г., 09:13 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 09:13
Теннис на колясках. Гай Ссасон и Нильс Винк - победители Открытого чемпионата США
AP Photo/Alessandra Tarantino

Гай Сасон и Нильс Винк стали победителями Открытого чемпионата США в парном разряде (теннис на колясках).

Израильтянин и голландец в финале победили чилийца Франсиско Каюлефа и аргентинца Гонсало Энрике Ласарте 6:1, 6:1.

Ранее Гай Сасон становился победителем Уимблдона и Открытого чемпината Франции в парном разряде.

В полуфинале одиночного разряда Гай Сасон проиграл Нильсу Винку 3:6, 4:6.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2025

В финале Открытого чемпионата США сыграют Синнер и Алькарас
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2025

Теннис на колясках. Гай Сасон вышел в полуфинал Открытого чемпионата США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2025

Аманда Анисимова вышла в финал Открытого чемпионата США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2025

Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США