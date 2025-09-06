Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки проиграли в четвертьфинале

Определились полуфиналисты женского юношеского чемпионата Европы по водному поло, который проходит на Мальте.

В полуфиналах сыграют

Испания - Венгрия

Греция - Италия.

В матче мини-турнира за 5-8-е места израильтянки сыграют со сборной Нидерландов.

В четвертьфинале израильтянки проиграли итальянкам 7:18.

Сборная Украины заняла 15-е место. Украинки победили румынок 9:5.