Юношеский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки проиграли в четвертьфинале
время публикации: 06 сентября 2025 г., 08:35 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 08:35
Определились полуфиналисты женского юношеского чемпионата Европы по водному поло, который проходит на Мальте.
В полуфиналах сыграют
Испания - Венгрия
Греция - Италия.
В матче мини-турнира за 5-8-е места израильтянки сыграют со сборной Нидерландов.
В четвертьфинале израильтянки проиграли итальянкам 7:18.
Сборная Украины заняла 15-е место. Украинки победили румынок 9:5.
