Отборочный матч чемпионата мира. Сербы победили сборную Латвии
время публикации: 06 сентября 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 18:46
В отборочном матче чемпионата мира по футболу сербы в гостях обыграли сборную Латвии 1:0.
Сербы прервали восьмиматчевую серию без побед в выездных матчах.
У гостей значительное преимущество (56% владения мячом, 20:6 по ударам, 7:2 по точным ударам, 7:3 по угловым).
Латвийцы бодро начали матч и первыми создали голевой момент. Бывший вратарь "Челси" Джордже Петрович (Борнмут) выручил.
Победный гол на 12-й минуте забил Душан Влахови (Ювентус).
