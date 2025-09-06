Отборочный матч чемпионата мира. Сербы победили сборную Латвии

В отборочном матче чемпионата мира по футболу сербы в гостях обыграли сборную Латвии 1:0.

Сербы прервали восьмиматчевую серию без побед в выездных матчах.

У гостей значительное преимущество (56% владения мячом, 20:6 по ударам, 7:2 по точным ударам, 7:3 по угловым).

Латвийцы бодро начали матч и первыми создали голевой момент. Бывший вратарь "Челси" Джордже Петрович (Борнмут) выручил.

Победный гол на 12-й минуте забил Душан Влахови (Ювентус).