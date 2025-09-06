x
06 сентября 2025
|
последняя новость: 19:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 сентября 2025
|
06 сентября 2025
|
последняя новость: 19:42
06 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Отборочный матч чемпионата мира. Сербы победили сборную Латвии

Футбол
время публикации: 06 сентября 2025 г., 18:46 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 18:46
Отборочный матч чемпионата мира. Сербы победили сборную Латвии
AP Photo/Darko Vojinovic

В отборочном матче чемпионата мира по футболу сербы в гостях обыграли сборную Латвии 1:0.

Сербы прервали восьмиматчевую серию без побед в выездных матчах.

У гостей значительное преимущество (56% владения мячом, 20:6 по ударам, 7:2 по точным ударам, 7:3 по угловым).

Латвийцы бодро начали матч и первыми создали голевой момент. Бывший вратарь "Челси" Джордже Петрович (Борнмут) выручил.

Победный гол на 12-й минуте забил Душан Влахови (Ювентус).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2025

Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью с боснийцами
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2025

Отборочный матч чемпионата мира. Израильтяне разгромили сборную Молдовы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2025

Израильтяне разгромили сборную Молдовы. Результаты отборочных матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2025

Футзал. В Бразилии вратарь отразил пенальти и умер