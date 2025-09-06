Отборочный матч чемпионата мира. Израильтяне разгромили сборную Молдовы

В матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу израильтяне разгромили сборную Молдовы 4:0.

Матч проходил со значительным преимуществом сборной Израиля (57% владения мячом, 16:11 по ударам, 9:3 по точным ударам, 5:3 по угловым).

В начале матча Кристиан Аврам (Араз, Азербайджан) выручил хозяев после опасных ударов Тая Барибо и Дэна Битона.

На 15-й минуте Манор Соломон прострелил. Дор Перец протолкнул мяч в сетку 0:1. Это его первый гол за сборную с марта 2023 года.

На 35-й минуте Манор Соломон пробил в ближний угол 0:2. На 44-й минуте он вышел один на один, но не смог обыграть вратаря.

На 54-й минуте Оскар Глух нанес обводящий удар в дальний угол. Аврам мяч парировал.

На 59-й минуте израильтяне перехватили мяч в центре поля. Быстрая атака, которую сильным ударом с острого угла завершил Тай Барибо 0:3.

На 77-й минуте хозяева ошиблись в обороне. Потеря мяча у своей штрафной. Оскар Глух пробил точно 0:4.