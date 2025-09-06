x
06 сентября 2025
|
последняя новость: 19:42
06 сентября 2025
|
06 сентября 2025
|
последняя новость: 19:42
06 сентября 2025
Спорт

Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

Дзюдо
время публикации: 06 сентября 2025 г., 18:32
Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Братиславе проходит юниорский чемпионат Европы по дзюдо (спортсмены до 21 года).

Израильтянки завоевали три бронзовые медали.

Сегодня третье место заняла Юли Альма Мишинер (весовая категория свыше 78 кг).

Она победила немку Пеппу Плонерт, Йовану Мрвальевич (Черногория).

В полуфинале Юли проиграла француженке Леони Минкада-Какуино, будущему серебряному призеру.

В поединке за третье место израильтянка победила Нину Филкорову (Сербия).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
