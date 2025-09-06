Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

В Братиславе проходит юниорский чемпионат Европы по дзюдо (спортсмены до 21 года).

Израильтянки завоевали три бронзовые медали.

Сегодня третье место заняла Юли Альма Мишинер (весовая категория свыше 78 кг).

Она победила немку Пеппу Плонерт, Йовану Мрвальевич (Черногория).

В полуфинале Юли проиграла француженке Леони Минкада-Какуино, будущему серебряному призеру.

В поединке за третье место израильтянка победила Нину Филкорову (Сербия).