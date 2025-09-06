x
06 сентября 2025
Спорт

Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью с боснийцами

Футбол
время публикации: 06 сентября 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 10:08
Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью с боснийцами
AP Photo/Khalid Elfiqi

В первом матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу израильтяне сыграли вничью с боснийцами 0:0.

В этой же отборочной группе играют сборные Словении, Нидерландов и Норвегии.

Матч проходил с заметным преимуществом израильтян (64% владения мячом, 16:4 по ударам, 3:2 по точным ударам, 4:3 по угловым).

Тренер гостей Гай Лузон после матча сказал, что разочарован результатом, ведь команда могла победить в Боснии.

Спорт
