Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью с боснийцами
время публикации: 06 сентября 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 10:08
В первом матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу израильтяне сыграли вничью с боснийцами 0:0.
В этой же отборочной группе играют сборные Словении, Нидерландов и Норвегии.
Матч проходил с заметным преимуществом израильтян (64% владения мячом, 16:4 по ударам, 3:2 по точным ударам, 4:3 по угловым).
Тренер гостей Гай Лузон после матча сказал, что разочарован результатом, ведь команда могла победить в Боснии.
