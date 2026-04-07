Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне одержали две победы
время публикации: 07 апреля 2026 г., 22:25 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 22:25
В Софии проходит чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2В.
В матче первого тура израильтяне в овертайме одолели сборную Новой Зеландии 7:6.
В начале второго периода израильтяне вели в счете 4:0.
Победную шайбу на 63-й минуте забил Кирилл Полозов.
В матче второго тура израильтяне победили команду Болгарии 4:2.
В составе сборной Израиля отличились Майк Левин (Брашов, Румыния), 17-летний Никита Зицерман (Академия Блед Хоукс, Словения), Илья Спектор (Бат-Ям) и Максим Хубашвили (Ришон ле-Цион).
