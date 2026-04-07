Спорт

Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне одержали две победы

Спорт/важное
Хоккей
время публикации: 07 апреля 2026 г., 22:25 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 22:25
Чемпионат мира по хоккею. Израильтяне одержали две победы
В Софии проходит чемпионат мира по хоккею в дивизионе 2В.

В матче первого тура израильтяне в овертайме одолели сборную Новой Зеландии 7:6.

В начале второго периода израильтяне вели в счете 4:0.

Победную шайбу на 63-й минуте забил Кирилл Полозов.

В матче второго тура израильтяне победили команду Болгарии 4:2.

В составе сборной Израиля отличились Майк Левин (Брашов, Румыния), 17-летний Никита Зицерман (Академия Блед Хоукс, Словения), Илья Спектор (Бат-Ям) и Максим Хубашвили (Ришон ле-Цион).

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2026

Чемпионат мира по хоккею. Соперники израильтян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2026

НХЛ. "Баффало Сейбрз" впервые с 2011 года вышел в плэй-офф
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 апреля 2026

Разгромы хозяев. Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 апреля 2026

НХЛ. Результативная серия Фокса. Голевая передача Люка Хьюза. Драка вратарей