Умер легендарный румынский тренер Мирча Луческу
время публикации: 07 апреля 2026 г., 22:01 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 22:01
7 апреля на 81-м году жизни умер легендарный румынский тренер Мирча Луческу, сообщают румынские и украинские СМИ.
Мирча Луческу был госпитализирован после того как потерял сознание перед тренировкой сборной Румынии. Он был госпитализирован, а затем введен в состояние искусственной комы.
Он был самым возрастным тренером национальных сборных в истории.
Мирча Луческу занимал 14-е место в истории среди тренеров по количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов.
Как нападающий он шестикратный чемпиона Румынии в составе "Динамо" (Бухарест).
В качестве тренера Мирча Луческу двукратный чемпион Румынии, девятикратный чемпион Украины, двукратный чемпион Турции, обладатель Кубка УЕФА 2009 года (с донецким "Шахтером").
Ссылки по теме
