Спорт

Умер легендарный румынский тренер Мирча Луческу

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 07 апреля 2026 г., 22:01 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 22:01
Умер легендарный румынский тренер Мирча Луческу
AP Photo/Armin Durgut

7 апреля на 81-м году жизни умер легендарный румынский тренер Мирча Луческу, сообщают румынские и украинские СМИ.

Мирча Луческу был госпитализирован после того как потерял сознание перед тренировкой сборной Румынии. Он был госпитализирован, а затем введен в состояние искусственной комы.

Он был самым возрастным тренером национальных сборных в истории.

Мирча Луческу занимал 14-е место в истории среди тренеров по количеству выигранных матчей в Лиге чемпионов.

Как нападающий он шестикратный чемпиона Румынии в составе "Динамо" (Бухарест).

В качестве тренера Мирча Луческу двукратный чемпион Румынии, девятикратный чемпион Украины, двукратный чемпион Турции, обладатель Кубка УЕФА 2009 года (с донецким "Шахтером").

