Евролига. "Апоэль" разгромил "Фенербахче"

В матче тридцать шестого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" разгромил "Фенербахче" 95:80.

Турки потерпели четвертое поражение подряд и откатились на второе место (23 победы).

"Красные" поднялись на четвертое место (22 победы и игра против "Маккаби" в запасе).

После 10 минут 25:17, 20 - 51:38, 30 - 75:56.

Отличный матч провели лидеры "Апоэля" Дэниэл Отуру (23 + 3 подбора) и Элайджа Брайант (21 + 9 подборов + 5 передач).

Бывший разыгрывающий "Маккаби" Уэйд Болдуин был самым результативным в сосаве "Фенербахче" (22 + 4 подбора + 6 передач).