Евролига. "Апоэль" разгромил "Фенербахче"
время публикации: 07 апреля 2026 г., 21:43 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 21:50
В матче тридцать шестого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" разгромил "Фенербахче" 95:80.
Турки потерпели четвертое поражение подряд и откатились на второе место (23 победы).
"Красные" поднялись на четвертое место (22 победы и игра против "Маккаби" в запасе).
После 10 минут 25:17, 20 - 51:38, 30 - 75:56.
Отличный матч провели лидеры "Апоэля" Дэниэл Отуру (23 + 3 подбора) и Элайджа Брайант (21 + 9 подборов + 5 передач).
Бывший разыгрывающий "Маккаби" Уэйд Болдуин был самым результативным в сосаве "Фенербахче" (22 + 4 подбора + 6 передач).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2026