x
07 апреля 2026
|
последняя новость: 21:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 апреля 2026
|
07 апреля 2026
|
последняя новость: 21:43
07 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евролига. "Апоэль" разгромил "Фенербахче"

Баскетбол
Спорт/важное
время публикации: 07 апреля 2026 г., 21:43 | последнее обновление: 07 апреля 2026 г., 21:50
Евролига. "Апоэль" разгромил "Фенербахче"
AP Photo/Abbie Parr

В матче тридцать шестого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" разгромил "Фенербахче" 95:80.

Турки потерпели четвертое поражение подряд и откатились на второе место (23 победы).

"Красные" поднялись на четвертое место (22 победы и игра против "Маккаби" в запасе).

После 10 минут 25:17, 20 - 51:38, 30 - 75:56.

Отличный матч провели лидеры "Апоэля" Дэниэл Отуру (23 + 3 подбора) и Элайджа Брайант (21 + 9 подборов + 5 передач).

Бывший разыгрывающий "Маккаби" Уэйд Болдуин был самым результативным в сосаве "Фенербахче" (22 + 4 подбора + 6 передач).

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2026

Таль Броди - первый израильтянин, выбранный в Зал славы мирового баскетбола
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 апреля 2026

Лирон Фанан признана лучшим менеджером NBA-G лиги по итогам сезона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 апреля 2026

Рекорд Купера Флэгга. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 апреля 2026

Результаты матчей НБА