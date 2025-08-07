x
07 августа 2025
|
последняя новость: 10:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 10:37
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Массовая драка в товарищеском матче "Бетис" - "Комо"

Футбол
время публикации: 07 августа 2025 г., 10:04 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 10:04
Массовая драка в товарищеском матче "Бетис" - "Комо"
AP Photo/Denes Erdos

В Ла-Линеа, Испания, состоялся товарищеский матч, в котором "Комо" победил "Бетис" 3:2.

Во время матча произошли несколько драк.

В конце первого тайма нанесли друг другу несколько ударов Пабло Фернальс (Бетис) и Максимо Перроне (Комо).

Стычка переросла в массовую драку, во время которой Альберто Морено (Комо) нанес сопернику удар ногой в голову.

Фернальс и Перроне были удалены.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Умер известный футболист, участник двух чемпионатов мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Сон Хын Мин перешел в "Лос-Анджелес"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Финны победили в Риге. Результаты матчей Лиги Европы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Каниховский отыграл 80 минут. Трубин не пропустил. Результаты матчей Лиги чемпионов