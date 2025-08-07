Массовая драка в товарищеском матче "Бетис" - "Комо"

В Ла-Линеа, Испания, состоялся товарищеский матч, в котором "Комо" победил "Бетис" 3:2.

Во время матча произошли несколько драк.

В конце первого тайма нанесли друг другу несколько ударов Пабло Фернальс (Бетис) и Максимо Перроне (Комо).

Стычка переросла в массовую драку, во время которой Альберто Морено (Комо) нанес сопернику удар ногой в голову.

Фернальс и Перроне были удалены.