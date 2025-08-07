x
07 августа 2025
|
последняя новость: 07:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2025
|
07 августа 2025
|
последняя новость: 07:28
07 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Каниховский отыграл 80 минут. Трубин не пропустил. Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 07 августа 2025 г., 06:41 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 06:47
Каниховский отыграл 80 минут. Трубин не пропустил. Результаты матчей Лиги чемпионов
AP Photo/Nell Redmond

Состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) - Слован (Братислава, Словакия) 1:0

На 65-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Рахим Ибрагим.

Победный гол на 90-й минуте забил 16-летний Дастан Сатпаев.

Через 2 минуты был удален тренер "Слована" Владимир Вайс.

Зальцбург (Австрия) - Брюгге (Бельгия) 0:1

Победный гол на 75-й минуте забил Ромео Вермант.

Лудогорец (Разград, Болгария) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 0:0

На 24-й минуте гости забили. Гол Ленни Джозефа не засчитан - офсайд.

Израильский полузащитник Габи Каниховский вышел в стартовом составе "Ференцвароша" и был заменен на 80-й минуте.

Израильский защитник Идан Нахмиас остался у "Лудогорца" в запасе.

Лех (Познань, Польша) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 1:3

Израильский голкипер Омри Глазер остался у "Црвены Звезды" в запасе.

Фейенорд (Эйндховен, Нидерланды) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 2:1

Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил Анис Хадж Мусса (1 июля перешел из "Патро Эйсден", Бельгия).

Ницца (Франция) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 0:2

Голы во втором тайме забили Франьо Иванович (31 июля перешел из "Юнион", Сен-Жилуа, Бельгия) и Флорентино.

Ворота португальцев защищал украинец Анатолий Трубин.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Умер 25-летний футболист луганской "Зари"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

После сердечного приступа умер чемпион мира по футболу 1990 года
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Лига конференций. Белорусы проиграли фарерцам
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 августа 2025

Киевляне проиграли киприотам. Результаты матчей Лиги чемпионов