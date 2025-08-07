Каниховский отыграл 80 минут. Трубин не пропустил. Результаты матчей Лиги чемпионов

Состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Кайрат (Алма-Ата, Казахстан) - Слован (Братислава, Словакия) 1:0

На 65-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Рахим Ибрагим.

Победный гол на 90-й минуте забил 16-летний Дастан Сатпаев.

Через 2 минуты был удален тренер "Слована" Владимир Вайс.

Зальцбург (Австрия) - Брюгге (Бельгия) 0:1

Победный гол на 75-й минуте забил Ромео Вермант.

Лудогорец (Разград, Болгария) - Ференцварош (Будапешт, Венгрия) 0:0

На 24-й минуте гости забили. Гол Ленни Джозефа не засчитан - офсайд.

Израильский полузащитник Габи Каниховский вышел в стартовом составе "Ференцвароша" и был заменен на 80-й минуте.

Израильский защитник Идан Нахмиас остался у "Лудогорца" в запасе.

Лех (Познань, Польша) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 1:3

Израильский голкипер Омри Глазер остался у "Црвены Звезды" в запасе.

Фейенорд (Эйндховен, Нидерланды) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 2:1

Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил Анис Хадж Мусса (1 июля перешел из "Патро Эйсден", Бельгия).

Ницца (Франция) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 0:2

Голы во втором тайме забили Франьо Иванович (31 июля перешел из "Юнион", Сен-Жилуа, Бельгия) и Флорентино.

Ворота португальцев защищал украинец Анатолий Трубин.