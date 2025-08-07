Умер известный футболист, участник двух чемпионатов мира

5 августа на 83-м году жизни умер известный шведский футболист Уве Чиндвалль, сообщают СМИ Швеции и Нидерландов.

В некрологах нидерландских изданий его называют "легендой "Фейенорда"".

Нападающий играл за "Норчепинг" (двукратный чемпион Швеции), "Фейенорд" (двукратный чемпион Нидерландов, обладатель Кубка Нидерландов 1969 года, обладатель Кубка европейских чемпионов 1970 года, обладатель Межконтинентального кубка 1970 года) и "Гетеборг".

Уве Чиндвалль - лучший футболист Швеции 1966 года, лучший бомбардир чемпионата Швеции 1966 года, трехкратный лучший бомбардир чемпионата Нидерландов, лучший бомбардир Кубка европейских чемпионов 1970 года.

В составе сборной Швеции он - участник чемпионатов мира 1970 и 1974 годов.