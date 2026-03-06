Молодежный чемпионат мира по фигурному катанию. Победили канадцы. Украинцы на третьем месте
время публикации: 06 марта 2026 г., 08:06 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 08:06
В Таллинне проходит молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.
В соревнованиях спортивных пар победили канадцы Ава Кемп и Йонатан Елизаров (167.90 балла).
На втором месте канадцы Жасмин Дероше и Киран Трешер (162.25).
Бронзовые медали завоевали украинцы Ханна Эррера и Иван Хобта (160.15), которые после короткой программы занимали пятое место.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 марта 2026