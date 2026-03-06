Молодежный чемпионат мира по фигурному катанию. Победили канадцы. Украинцы на третьем месте

В Таллинне проходит молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.

В соревнованиях спортивных пар победили канадцы Ава Кемп и Йонатан Елизаров (167.90 балла).

На втором месте канадцы Жасмин Дероше и Киран Трешер (162.25).

Бронзовые медали завоевали украинцы Ханна Эррера и Иван Хобта (160.15), которые после короткой программы занимали пятое место.