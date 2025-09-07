Отборочный матч чемпионата мира. Грузины разгромили сборную Болгарии
время публикации: 07 сентября 2025 г., 18:04 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 18:04
В отборочном матче чемпионата мира по футболу грузины разгромили сборную Болгарии 3:0.
Матч проходил с подавляющим преимуществом хозяев поля (59% владения мячом, 15:5 по ударам, 5:2 по точным ударам, 4:1 по угловым, 5:1 по голевым моментам).
На 30-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелия (ПСЖ).
На 44-й минуте Ника Гогнидзе (Колос, Коваливка, Украина) вышел один на один 2:0.
На 65-й минуте Георгий Кохорашвили пробил с линии штрафной. Светослав Вуцов (Левски, София) мяч парировал. Жорж Микаутадзе (Вильярреал) добил мяч в сетку 3:0.
Лучшим игроком матча признан Хвича Кварацхелия.
