07 сентября 2025
07 сентября 2025
Спорт

Отборочный матч чемпионата мира. Грузины разгромили сборную Болгарии

Футбол
время публикации: 07 сентября 2025 г., 18:04
AP Photo/Colin Hubbard

В отборочном матче чемпионата мира по футболу грузины разгромили сборную Болгарии 3:0.

Матч проходил с подавляющим преимуществом хозяев поля (59% владения мячом, 15:5 по ударам, 5:2 по точным ударам, 4:1 по угловым, 5:1 по голевым моментам).

На 30-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелия (ПСЖ).

На 44-й минуте Ника Гогнидзе (Колос, Коваливка, Украина) вышел один на один 2:0.

На 65-й минуте Георгий Кохорашвили пробил с линии штрафной. Светослав Вуцов (Левски, София) мяч парировал. Жорж Микаутадзе (Вильярреал) добил мяч в сетку 3:0.

Лучшим игроком матча признан Хвича Кварацхелия.

Спорт
