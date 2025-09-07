x
07 сентября 2025
|
последняя новость: 11:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Луис Суарес дисквалифицирован на 6 матчей за плевок в соперника

время публикации: 07 сентября 2025 г., 10:56 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 10:56
Луис Суарес дисквалифицирован на 6 матчей за плевок в соперника
AP Photo/Lindsey Wasson

В финале Кубка лиг "Интер Майами" проиграл "Сиэтл Саундерс" 0:3.

После финального свистка произошла массовая драка.

Дисциплинарный комитет турнира дисквалифицировал на шесть матчей Кубка лиг нападающего "Интера Майами" Луиса Суареса, который плюнул в одного из членов тренерского штаба соперников, сообщает ВВС.

Уругваец вступил в перепалку с главой службы безопасности "Саундерс" Джином Рамиресом, а затем плюнул в него.

Позже Луис Суарес извинился за неподобающее поведение.

Серхио Бускетс дисквалифицирован на 2 матча за то, что ударил Обеда Васкеса (Саундерс).

Защитник "Интера" Томас Авилес дисквалифицирован на 3 матча за участие в драке.

Тренер "Сиэтл Саундерс" Стивен Ленхарт дисквалифицирован на 5 матчей за агрессивное поведение.

MLS оставила за собой право на дополнительные дисциплинарные меры.

