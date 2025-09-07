Венгры упустили победу в Ирландии. Результаты отборочных матчей
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу.
Австрия - Кипр 1:0
На 54-й минуте Марсель Забитцер (Боруссия, Дортмунд) реализовал пенальти.
Ирландия - Венгрия 2:2
На 49-й минуте венгры вели в счете 2:0.
На 52-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Роланд Шаллаи (Галатасарай).
Счет сравнял Адам Айда (Суонси) на третьей минуте компенсированного времени.
Сан-Марино - Босния и Герцеговина 0:6
