x
07 сентября 2025
|
последняя новость: 07:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 сентября 2025
|
07 сентября 2025
|
последняя новость: 07:47
07 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Венгры упустили победу в Ирландии. Результаты отборочных матчей

Футбол
время публикации: 07 сентября 2025 г., 07:06 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 07:06
Венгры упустили победу в Ирландии. Результаты отборочных матчей
AP Photo/Peter Morrison

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу.

Австрия - Кипр 1:0

На 54-й минуте Марсель Забитцер (Боруссия, Дортмунд) реализовал пенальти.

Ирландия - Венгрия 2:2

На 49-й минуте венгры вели в счете 2:0.

На 52-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Роланд Шаллаи (Галатасарай).

Счет сравнял Адам Айда (Суонси) на третьей минуте компенсированного времени.

Сан-Марино - Босния и Герцеговина 0:6

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2025

Криштиану Роналду забил два гола. Результаты отборочных матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2025

Отборочный матч чемпионата мира. Сербы победили сборную Латвии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2025

Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью с боснийцами
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2025

Отборочный матч чемпионата мира. Израильтяне разгромили сборную Молдовы