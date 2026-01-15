x
15 января 2026
Спорт

В Подмосковье погиб бывший футболист ЦСКА и молодежной сборной России

Футбол
время публикации: 15 января 2026 г., 11:47 | последнее обновление: 15 января 2026 г., 11:47
В Подмосковье погиб бывший футболист ЦСКА и молодежной сборной России
AP Photo/Pavel Bednyakov

14 января в результате падения с высокого этажа в Звенигороде получил тяжелые травмы и умер российский футболист Лайонел Адамс.

Российские СМИ пишут о несчастном случае. Некоторые считают, что это могло быть самоубийством.

На 31-летнего футболиста было совершено нападение в декабре прошлого года в одном из подмосковных кафе. Он получил огнестрельное ранение.

Лайонел Адамс - воспитанник московского ЦСКА.

Защитник выступал за команды ЦСКА (Москва), "Енисей" (Красноярск), "Волга" (Тверь), КАМАЗ (Набережные Челны), "Бананц" (Ереван) (обладатель Кубка Армении 2016 года), "Серседа" (Испания), "Ислочь" (Беларусь), "Каспий" (Актау, Казахстан), "Туран" (Казахстан), "Ван" (Чаренцаван, Армения), "Будучность" (Подгорийа, Черногория), "Худжанд" (Таджикистан), "Жетысу" (Талдыкорган, Казахстан), "Шахтер" (Караганда) и "Алга" (Бишкек, Кыргызстан).

В 2011 году Лайонел Адамс сыграл 1 матч за молодежную сборную России.

