Джокович и Синнер сыграют в полуфинале Уимблдона
время публикации: 08 июля 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 10:03
Определилась первая полуфинальная пара одиночного разряда Уимблдона: Новак Джокович - Янник Синнер.
Легендарный серб обыграл канадца Феликса Оже-Альясима, который младше его на 13 лет, 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6.
Первая ракетка мира одолел немца Яна Леннарда Штруффа 7:5, 7:6, 6:3.
Сегодня состоятся два четвертьфинала Пол Фриц - Александр Зверев
Флавио Коболли - Артур Фери.
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