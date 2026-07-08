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Джокович и Синнер сыграют в полуфинале Уимблдона

Теннис
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Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 08 июля 2026 г., 09:56 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 10:03
Джокович и Синнер сыграют в полуфинале Уимблдона
AP Photo/Maja Smiejkowska

Определилась первая полуфинальная пара одиночного разряда Уимблдона: Новак Джокович - Янник Синнер.

Легендарный серб обыграл канадца Феликса Оже-Альясима, который младше его на 13 лет, 7:6, 3:6, 6:3, 6:7, 7:6.

Первая ракетка мира одолел немца Яна Леннарда Штруффа 7:5, 7:6, 6:3.

Сегодня состоятся два четвертьфинала Пол Фриц - Александр Зверев

Флавио Коболли - Артур Фери.

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