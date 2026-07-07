Победа сборной Бельгии. Рекорд Ромелу Лукаку
время публикации: 07 июля 2026 г., 07:03 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 07:03
Бельгийцы в четвертый раз в истории вышли в четвертьфинал чемпионатов мира по футболу.
Сборная Бельгии разгромила команду США 4:1. Четвертый гол забил Ромелу Лукуаку.
Он стал первым футболистом, забившим в четырех матчах чемпионата мира, выйдя на замену.
На этом чемпионате у большого нападающего бельгийцев удивительная статистика. В трех матчах он забил, нанеся один удар по воротам: сборным Новой Зеландии, Сенегала и США.
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