Лига Европы. Команда Унаи Эмери опять в финале

В финале Лиги Европы встретятся "Астон Вилла" и "Фрайбург".

Уна Эмери, наставник "Астон Виллы", остается главным специалистом по Лиге Европы. Его команда в шестой раз выходит в финал турнира.

Астон Вилла (Бирмингем, Англия) - Ноттингем Форест (Англия) 4:0 (первый матч 0:1)

Дваажды отличился Джон Макгинн. По одному голу забили Олли Уоткинс и Эмилиано Буэндиа.

"Астон Вилла" сыграет в финале еврокубка впервые за 44 года (в 1982 году "вилланы" стали победителем Кубка европейских чемпионов).

Фрайбург (Германия) - Брага (Португалия) 3:1 (2:1)

Почти весь матч португальцы играли в меньшинстве. На 6-й минуте (при счете 0:0) был удален Марио Доржелес.

На 72-й минуте счет стал 3:0. Два гола забил Лукас Кублер, один - 20-летний Йохан Манзамби.

На 79-й минуте бывший форвард "Барселоны" Пау Виктор вернул интригу в матч 3:1.