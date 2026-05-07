Умер легендарный венгерский футболист, олимпийский чемпион

6 мая на 79-м году жизни умер известный футболист Ласло Фазекаш, сообщают венгерские СМИ.

Нападающий в составе "Уйпешт Дожи" девятикратный чемпион Венгрии, четырехкратный серебряный призер чемпионатов Венгрии, трехкратный обладатель Кубка Венгрии.

Он трижды становился лучшим бомбардиром чемпионатов Венгрии.

Ласло Фазекаш был признан лучшим футболистом Венгрии 1970 года.

В 1980 году он забил в чемпионате 36 голов и стал обладателем "Серебряной бутсы".

В конце карьеры Ласло Фазекаш выступал за бельгийские клубы "Антверпен" и "Сент-Трюйден". Бронзовый призер чемпионата Бельгии 1983 года.

В составе сборной Венгрии Ласло Фазекаш - олимпийский чемпион 1968 года, учасьник чемпионатов мира 1978 и 1982 годов.