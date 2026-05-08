Хоккей. Еврейский форвард Харрисон Смит признан самым ценным игроком NAHL

Самым ценным игроком Североамериканской хоккейной лиги признан Харисон Смит.

20-летний еврейский форвард выступал за "Мэриленд Блэк Бирс".

В 49 играх он набрал 96 (24 + 72) очков.

В следующем сезоне Харисон Смит будет выступать в NCAA за команеду университета Сакред Харт (Фэрфилд, Коннектикут).