x
08 мая 2026
|
последняя новость: 11:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 мая 2026
|
08 мая 2026
|
последняя новость: 11:31
08 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НХЛ. "Каролина" разгромила "Филадельфию" и приблизилась к финалу Востока

Хоккей
НХЛ
время публикации: 08 мая 2026 г., 10:43 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 10:47
НХЛ. "Каролина" разгромила "Филадельфию" и приблизилась к финалу Востока
AP Photo/Matt Slocum

"Каролина" разгромила "Филадельфию" 4:1 и приблизилась к финалу Восточной конференции НХЛ.

Счет в серии 3:0.

"Харрикейнз" победили во всех семи матчах Кубка Стэнли в этом сезоне и стали 13-й командой в истории НХЛ, так удачно начавшей плэй-офф.

Фредерик Андерсен стал 12-м вратарем в истории НХЛ, начавшим плэй-офф с семи побед подряд.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2026

Эллиот Фридман сообщил об увеличении потолка зарплат в НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2026

Победы "Баффало" и "Анахайма". Результаты матчей НХЛ
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 мая 2026

Израильтяне в списке лучших молодых еврейских хоккеистов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 мая 2026

НХЛ. Достижения Маккиннона и Уэджвуда. "Колорадо" разгромил "Миннесоту"