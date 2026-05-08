НХЛ. "Каролина" разгромила "Филадельфию" и приблизилась к финалу Востока
время публикации: 08 мая 2026 г., 10:43 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 10:47
"Каролина" разгромила "Филадельфию" 4:1 и приблизилась к финалу Восточной конференции НХЛ.
Счет в серии 3:0.
"Харрикейнз" победили во всех семи матчах Кубка Стэнли в этом сезоне и стали 13-й командой в истории НХЛ, так удачно начавшей плэй-офф.
Фредерик Андерсен стал 12-м вратарем в истории НХЛ, начавшим плэй-офф с семи побед подряд.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 мая 2026