НХЛ. "Каролина" разгромила "Филадельфию" и приблизилась к финалу Востока

"Каролина" разгромила "Филадельфию" 4:1 и приблизилась к финалу Восточной конференции НХЛ.

Счет в серии 3:0.

"Харрикейнз" победили во всех семи матчах Кубка Стэнли в этом сезоне и стали 13-й командой в истории НХЛ, так удачно начавшей плэй-офф.

Фредерик Андерсен стал 12-м вратарем в истории НХЛ, начавшим плэй-офф с семи побед подряд.