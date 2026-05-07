Эллиот Фридман сообщил об увеличении потолка зарплат в НХЛ

Потолок зарплат в НХЛ со следующего сезона будет увеличен сообщил инсайдер Эллиот Фридман в сети Х.

По данным источника, руководство лиги сообщило клубам об установлении новых потолков зарплат.

Отметим, что официальных заявлений на сайте НХЛ по этому поводу нет.

Пределы зарплатной ведомости одного клуба - от 76.9 до 104 миллионов долларов.

Максимальная зарплата одного игрока не может превышать 20.8 миллионов долларов.

