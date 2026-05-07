07 мая 2026
последняя новость: 12:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Эллиот Фридман сообщил об увеличении потолка зарплат в НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 07 мая 2026 г., 12:03 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 12:03
Эллиот Фридман сообщил об увеличении потолка зарплат в НХЛ
AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Потолок зарплат в НХЛ со следующего сезона будет увеличен сообщил инсайдер Эллиот Фридман в сети Х.

По данным источника, руководство лиги сообщило клубам об установлении новых потолков зарплат.

Отметим, что официальных заявлений на сайте НХЛ по этому поводу нет.

Пределы зарплатной ведомости одного клуба - от 76.9 до 104 миллионов долларов.

Максимальная зарплата одного игрока не может превышать 20.8 миллионов долларов.

