Эллиот Фридман сообщил об увеличении потолка зарплат в НХЛ
время публикации: 07 мая 2026 г., 12:03 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 12:03
Потолок зарплат в НХЛ со следующего сезона будет увеличен сообщил инсайдер Эллиот Фридман в сети Х.
По данным источника, руководство лиги сообщило клубам об установлении новых потолков зарплат.
Отметим, что официальных заявлений на сайте НХЛ по этому поводу нет.
Пределы зарплатной ведомости одного клуба - от 76.9 до 104 миллионов долларов.
Максимальная зарплата одного игрока не может превышать 20.8 миллионов долларов.
