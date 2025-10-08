Начался сезон в НХЛ. Рекорд Маккиннона. Результаты матчей

Стартовал регулярный чемпионат НХЛ.

Флорида Пантерз - Чикаго Блэк Хоукс 3:2

Второй сезон подряд "пантеры" начинают с победы над "Чикаго".

"Флорида" обыграла "Блэк Хоукс" в девятом домашнем матче подряд.

Нью-Йорк Рейнджерс - Питтсбург Пингвинз 0:3

"Питтсбург" испортил дебют в "Рейнджерс" своему бывшему тренеру Майку Салливану.

Две шайбы "пингвины" забили в пустые ворота.

Латвийский голкипер Артурс Силовс отразил 25 бросков и совершил первый шутаут за "Питтсбург" (второй в карьере в НХЛ - первый был за "Ванкувер"). Он стал вторым голкипером "Питтсбурга", совершившим шутаут в первом мачте за команду.

Две шайбы забросил Джастин Бразо (1 июля перешел из "Миннесоты Уайлд").

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс отыграл 22 минуты 25 секунд. Показатель -2.

Сидни Кросби начал 21-й сезон в НХЛ, Крис Летанг и Евгений Малкин - 20-й.

Защитник "Питтсбурга" Харрисон Брунике стал первым полевым игроком НХЛ, родившимся в ЮАР.

Лос-Анджелес Кингз - Колорадо Эвеланш 1:4

Нэйтан Маккиннон набрал 2 очка и стал клубным рекордсменом по набранным очкам с момента, когда "Квебек Нордикс" сьал "Колорадо Эвеланш" в сезоне 1995-96 годов. Он набрал 1016 очков в 871 игре. Рекрдсмен клуба (с учетом "Квебек Нордикс") Джо Сакик - 1641 очко.