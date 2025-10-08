x
08 октября 2025
08 октября 2025
Спорт

Молодежный чемпионат мира по дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль

Дзюдо
время публикации: 08 октября 2025 г., 08:30 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 08:30
Молодежный чемпионат мира по дзюдо. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Перу проходит молодежный чемпионат мира по дзюдо.

Израильтянка Юли Альма Мишинер (весовая категория свыше 78 кг) завоевала бронзовую медаль.

Перед последним днем соревнований в медальном зачете лидирует сборная Японии (5 золотых, 2 серебряных, 4 бронзовых медали).

На втором месте французы (1 + 0 + 2), на третьем - бразильцы (1 + 0 + 1).

Спорт
