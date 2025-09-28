Дзюдо. Израильтяне завоевали две бронзовые медали в Праге

В Праге проходит турнир по дзюдо Prague Europeaan Open 2025, в котором принимают участие 405 спортсменов из 35 стран.

В первый день турнира израильтяне завоевали две бронзовые медали.

Третьи места заняли Адам Язан (весовая категория до 66 кг) и Йонатан Эльбаз (до 73 кг).

Седьмые места (также приносят рейтинговые очки) заняли Лиор Рафаилов (до 60 кг), Эран Фикс (до 66 кг), Майя Коган (до 70 кг) и Шакед Амихай (до 78 кг).