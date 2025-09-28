x
28 сентября 2025
Спорт

Дзюдо. Израильтяне завоевали две бронзовые медали в Праге

Дзюдо
время публикации: 28 сентября 2025 г., 07:21 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 07:21
Дзюдо. Израильтяне завоевали две бронзовые медали в Праге
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Праге проходит турнир по дзюдо Prague Europeaan Open 2025, в котором принимают участие 405 спортсменов из 35 стран.

В первый день турнира израильтяне завоевали две бронзовые медали.

Третьи места заняли Адам Язан (весовая категория до 66 кг) и Йонатан Эльбаз (до 73 кг).

Седьмые места (также приносят рейтинговые очки) заняли Лиор Рафаилов (до 60 кг), Эран Фикс (до 66 кг), Майя Коган (до 70 кг) и Шакед Амихай (до 78 кг).

Спорт
