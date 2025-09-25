x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Каратэ. Израильтянин завоевал две золотые медали в Германии

Каратэ
время публикации: 25 сентября 2025 г., 07:52 | последнее обновление: 25 сентября 2025 г., 07:52
Каратэ. Израильтянин завоевал две золотые медали в Германии
AP Photo/Moises Castillo

В Берлине состоялся турнир по каратэ 4th KWU German Open.

Израильтянин Руслан Жувага стал победителем в возрастной категории 16-17 лет (весовая категория до 60 кг).

Он же стал победителем в ката (возрастная категория 16-17 лет).

Спорт
