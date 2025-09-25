Каратэ. Израильтянин завоевал две золотые медали в Германии
В Берлине состоялся турнир по каратэ 4th KWU German Open.
Израильтянин Руслан Жувага стал победителем в возрастной категории 16-17 лет (весовая категория до 60 кг).
Он же стал победителем в ката (возрастная категория 16-17 лет).
