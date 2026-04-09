НХЛ. Победный гол Цукера. Достижения Макдэвида

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Баффало" одержал волевую победу над "Рейнджерс" 5:3.

Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сейбрз 3:5

Проигрывая 0:2 в первом периоде, "Рейнджерс" вел в счете 3:2 после двух периодов.

Победную шайбу на 48-й минуте забросил еврейский нападающий "клинков" Джейсон Цукер. У него в этом матче 1+1.

Во второй раз в истории "Баффало" одержал 20 волевых побед в регулярном сезоне.

Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс набрал очки в восьмом матче подряд (4 + 11).

Торонто Мейпл Лифс - Вашингтон Кэпиталз 0:4

Логан Томпсон отразил 21 бросок и сделал третий шутаут в сезоне (девятый в карьере).

Сан-Хосе Шаркс - Эдмлнтон Ойлерз 2:5

Коннор Макдэвид забил три гола и сделал 2 результативные передачи. Он в третьем сезоне набрал не менее 130 очков. В этом 133 (47 + 86). В 14-й игре он набрал 5 очков.