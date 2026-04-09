НХЛ. Победный гол Цукера. Достижения Макдэвида
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Баффало" одержал волевую победу над "Рейнджерс" 5:3.
Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сейбрз 3:5
Проигрывая 0:2 в первом периоде, "Рейнджерс" вел в счете 3:2 после двух периодов.
Победную шайбу на 48-й минуте забросил еврейский нападающий "клинков" Джейсон Цукер. У него в этом матче 1+1.
Во второй раз в истории "Баффало" одержал 20 волевых побед в регулярном сезоне.
Еврейский защитник "Рейнджерс" Адам Фокс набрал очки в восьмом матче подряд (4 + 11).
Торонто Мейпл Лифс - Вашингтон Кэпиталз 0:4
Логан Томпсон отразил 21 бросок и сделал третий шутаут в сезоне (девятый в карьере).
Сан-Хосе Шаркс - Эдмлнтон Ойлерз 2:5
Коннор Макдэвид забил три гола и сделал 2 результативные передачи. Он в третьем сезоне набрал не менее 130 очков. В этом 133 (47 + 86). В 14-й игре он набрал 5 очков.