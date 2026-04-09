Шахматы. Турнир претенденток. После 8 туров двоевластие

Шахматы
время публикации: 09 апреля 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 10:50
На Кипре проходит турнир претенденток на шахматную корону.

Победительница турнира сыграет в матче за звание чемпионки мира.

В турнире участвуют: Чжу Цзиньэр (Китай). Александра Горячкина (Россия), Дивья Дешмукх (Индия), экс-чемпионка мира Тань Чжунъи (Китай). Вайшали Рамешбабу (Индия), Катерина Лагно (Россия), Бибисара Ассаубаева (Казахстан). Анна Музычук (Украина).

После 8 туров лидируют Чжу Цзиньэр и Вайшали Рамешбабу, набравшие по 5.5 очков.

5 очков набрала Анна Музычук.

