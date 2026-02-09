Фристайл. Эйлин Гу и Матильда Гремо вошли в историю олимпиад
время публикации: 09 февраля 2026 г., 17:19 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 17:19
Швейцарка Матильда Гремо стала сегодня чемпионкой в слоупстайле и вошла в историю.
Она стала первой фристайлисткой, которая сумела защитить титул олимпийской чемпионки (в любом виде фристайла), сообщает официальный сайт олимпиады.
Китаянка Элин Гу, занявшая второе место, также вошла в историю.
Она стала самой титулованной фристайлисткой в истории олимпиад (2 золотые и 2 серебряные медали).
У Матильды Гремо также 4 олимпийские медали (2 золотые, по 1 серебряной и бронзовой).
Ссылки по теме