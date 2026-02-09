x
Спорт

Фристайл. Эйлин Гу и Матильда Гремо вошли в историю олимпиад

Фристайл. Эйлин Гу и Матильда Гремо вошли в историю олимпиад
Швейцарка Матильда Гремо стала сегодня чемпионкой в слоупстайле и вошла в историю.

Она стала первой фристайлисткой, которая сумела защитить титул олимпийской чемпионки (в любом виде фристайла), сообщает официальный сайт олимпиады.

Китаянка Элин Гу, занявшая второе место, также вошла в историю.

Она стала самой титулованной фристайлисткой в истории олимпиад (2 золотые и 2 серебряные медали).

У Матильды Гремо также 4 олимпийские медали (2 золотые, по 1 серебряной и бронзовой).

