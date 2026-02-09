Олимпиада. Горнолыжный спорт. Франьо фон Альмен завоевал вторую золотую медаль
время публикации: 09 февраля 2026 г., 16:00 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 16:00
Определились первые олимпийские чемпионы в мужской командной комбинации в горных лыжах.
В этом виде программы олимпийские медали разыграны впервые в истории.
Один спортсмен команды выступает в скоростном спуске, второй в слаломе.
Чемпионами стали швейцарцы Франьо фон Альмен (вчера он стал чемпионом в скоростном спуске) и Тангай Неф.
На втором месте австрийцы Винсент Кричмайр и Мануэль Феллер.
Бронзовые медали завоевали швейцарцы Марко Одерматт и Лоик Мейллард.
