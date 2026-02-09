Олимпиада. Горнолыжный спорт. Франьо фон Альмен завоевал вторую золотую медаль

Определились первые олимпийские чемпионы в мужской командной комбинации в горных лыжах.

В этом виде программы олимпийские медали разыграны впервые в истории.

Один спортсмен команды выступает в скоростном спуске, второй в слаломе.

Чемпионами стали швейцарцы Франьо фон Альмен (вчера он стал чемпионом в скоростном спуске) и Тангай Неф.

На втором месте австрийцы Винсент Кричмайр и Мануэль Феллер.

Бронзовые медали завоевали швейцарцы Марко Одерматт и Лоик Мейллард.