x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 17:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 17:32
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Горнолыжный спорт. Франьо фон Альмен завоевал вторую золотую медаль

Олимпиада 2026
Горные лыжи
время публикации: 09 февраля 2026 г., 16:00 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 16:00
Олимпиада. Горнолыжный спорт. Франьо фон Альмен завоевал вторую золотую медаль
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Определились первые олимпийские чемпионы в мужской командной комбинации в горных лыжах.

В этом виде программы олимпийские медали разыграны впервые в истории.

Один спортсмен команды выступает в скоростном спуске, второй в слаломе.

Чемпионами стали швейцарцы Франьо фон Альмен (вчера он стал чемпионом в скоростном спуске) и Тангай Неф.

На втором месте австрийцы Винсент Кричмайр и Мануэль Феллер.

Бронзовые медали завоевали швейцарцы Марко Одерматт и Лоик Мейллард.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 февраля 2026

Олимпиада. Горнолыжный спорт. Сегодня олимпийский дебют
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 февраля 2026

Олимпиада. Горнолыжный спорт. Линдси Вонн сломала ногу. Ей сделали операцию
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Олимпиада. В скоростном спуске победила американка. Две спортсменки получили травмы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 февраля 2026

Первую золотую медаль олимпиады 2026 завоевал швейцарский горнолыжник