Олимпиада. Горнолыжный спорт. Сегодня олимпийский дебют
время публикации: 09 февраля 2026 г., 11:34 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 11:34
Во время олимпиады 2026 года впервые в олимпийской истории пройдут соревнования в восьми дисциплинах.
Сегодня в 11:30 состоялся первый дебют - командные мужские комбинированные соревнования в скоростном спуске.
Каждая команда состоит из двух спортсменов.
Один участвует в скоростном спуске. второй - в слаломе.
Эксперты считают фаворитами сборные Австрии, Италии, Норвегии и Швейцарии.
Ссылки по теме