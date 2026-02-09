x
09 февраля 2026
|
последняя новость: 11:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2026
|
09 февраля 2026
|
последняя новость: 11:44
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Олимпиада. Горнолыжный спорт. Сегодня олимпийский дебют

Олимпиада 2026
Горные лыжи
время публикации: 09 февраля 2026 г., 11:34 | последнее обновление: 09 февраля 2026 г., 11:34
Олимпиада. Горнолыжный спорт. Сегодня олимпийский дебют
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Во время олимпиады 2026 года впервые в олимпийской истории пройдут соревнования в восьми дисциплинах.

Сегодня в 11:30 состоялся первый дебют - командные мужские комбинированные соревнования в скоростном спуске.

Каждая команда состоит из двух спортсменов.

Один участвует в скоростном спуске. второй - в слаломе.

Эксперты считают фаворитами сборные Австрии, Италии, Норвегии и Швейцарии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 февраля 2026

Олимпиада. Горнолыжный спорт. Линдси Вонн сломала ногу. Ей сделали операцию
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Олимпиада. В скоростном спуске победила американка. Две спортсменки получили травмы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 февраля 2026

Первую золотую медаль олимпиады 2026 завоевал швейцарский горнолыжник
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 февраля 2026

Олимпиада. Скоростной спуск. Французский горнолыжник вылетел с трассы