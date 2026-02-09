Олимпиада. Горнолыжный спорт. Сегодня олимпийский дебют

Во время олимпиады 2026 года впервые в олимпийской истории пройдут соревнования в восьми дисциплинах.

Сегодня в 11:30 состоялся первый дебют - командные мужские комбинированные соревнования в скоростном спуске.

Каждая команда состоит из двух спортсменов.

Один участвует в скоростном спуске. второй - в слаломе.

Эксперты считают фаворитами сборные Австрии, Италии, Норвегии и Швейцарии.